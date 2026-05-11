Određena mjera pritvora za Anu Mariu Pranjić (42) iz Tuzle

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Anu Mariu Pranjić (42) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila produženo krivično djelo prevara.

Pranjić je osumnjičena da se u periodu od februara do maja 2026. godine u Tuzli i Živinicama u sedam slučajeva lažno predstavljala, dovodila ljude u zabludu i tako sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist koristeći krivotvorene novčanice eura. Ona je prilazila tim osobama, predstavljala se kao poznanica ili rodica njihovih susjeda ili osoba kojoj je potrebna pomoć radi kvara na vozilu i od oštećenih tražila zamjenu eura u konvertibilne marke, na što su oni pristajali. Tom prilikom je koristeći lažne novčanice eura oštetila ove osobe u pojedinačnim iznosima od 100 KM do 500 KM.

Istražitelji PU Tuzla i PU Živinice su proveli operativne i istražne radnje,identifikovali osumnjičenu, dokumentovali pojedinačne slučajeve prevara, te je lišena slobode 7. maja 2026. godine. Nakon kriminalističke obrade Pranjić je predata u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu.

Ana Maria Pranjić je više puta osuđivana zbog krivičnih djela protiv imovine.