Srijeda, 4 Februara, 2026
Vlada TK odobrila program jednokratnih pomoći

Brigu o socijalno najugroženijim stanovnicima našeg kantona Vlada je danas nastavila dajući saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2026. godinu. Za ovaj oblik socijalne njege i pomoći u 2026. godini Budžetom Kantona je planiran milion KM, a raspodjela je izvršena prema broji stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, broju nezaposlenih u novembru 2025. godine, broju korisnika stalne novčane pomoći u 2025. godini, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2025. godini, broju korisnika novčane pomoći lica sa smetnjama u razvoju i oboljenjima u 2025. godini, te broju penzionera sa iznosom najniže penzije u 2025.godini. Shodno ovim kriterijima za 13 centara za socijalni rad su odobreni određeni iznosi sredstava. Tako je za Tuzlu odobreno 211.000 KM, Živinice 120.000 KM, Lukavac 96.000 KM, Gračanicu 90.000 KM, Gradačac 85.000 KM, Srebrenik 84.000 KM, Kalesiju 76.000 KM, Banoviće 65.000 KM, Kladanj 42.000 KM, Čelić 36.000 KM, Sapnu 35.000 KM, Doboj Istok 32.000 i Teočak 28.000 KM.

