RAK pojasnio: Da li zbog ukidanja TV kanala pretplatnici mogu raskinuti ugovor bez penala?

Uprkos burnim reakcijama javnosti nakon odluke BH Telecoma i još nekolicine drugih operatera da sa platforme Moja TV ukloni više domaćih televizijskih kanala, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) pojasnila je da ovakve promjene u programskoj ponudi ne omogućavaju korisnicima raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade, ukoliko je ugovorni period još na snazi.

Drugim riječima, korisnici koji žele raskinuti već potpisani ugovor prije njegovog isteka, dužni su platiti ugovorene penale, bez obzira na to što su pojedini kanali uklonjeni iz ponude.

Podsjećamo, proteklih dana u javnosti se vodila žustra rasprava zbog odluke BH Telecoma da sa platforme Moja TV ukloni Hayat TV, OTV Valentino, Izvornu TV i još nekoliko domaćih kanala, čija autorska prava zastupa portugalska kompanija VIP Team United. Jedini kanal iz ove grupe koji je ostao dostupan korisnicima Moje TV je OBN, koji je raskinuo saradnju s VIP Teamom i pristao na emitiranje programa bez naknade.

Nakon brojnih upita građana Faktor.ba je zatražio zvanično pojašnjenje od Regulatorne agencije za komunikacije, koja je detaljno objasnila pravni okvir vezan za izmjene programske ponude i prava krajnjih korisnika.

Iz RAK-a navode da, prema Zakonu o komunikacijama i Pravilima 79/2016 o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga, distributeri TV signala samostalno odlučuju o programskoj ponudi, u skladu sa svojim komercijalnim interesima i poslovnom politikom.

Jedina zakonska obaveza distributera jeste da u ponudi imaju programe javnih RTV servisa i domaćih televizija koje emituju zemaljski signal na području koje pokriva njihova mreža. Međutim, i od ove obaveze postoje izuzeci – u slučajevima kada televizijska kuća pisanim putem ne dozvoli distribuciju svog programa ili njegovo emitiranje uvjetuje plaćanjem naknade. U takvim situacijama, distributer nema obavezu zadržati kanal u ponudi, što je propisano članom 9. stav (3) Pravila 79/2016.

RAK dodatno pojašnjava da su izmjene programske liste, uključujući uklanjanje ili dodavanje kanala, dozvoljene i regulisane članom 7. stavovi (2) i (3) istih pravila, te da ih nosilac dozvole može provoditi u skladu s propisanom procedurom.

Kada je riječ o pravima krajnjih korisnika, posebno o mogućnosti raskida ugovora prije isteka obaveznog perioda, RAK ističe da prestankom emitiranja pojedinih TV kanala zbog isteka ili raskida ugovora s televizijskim kućama ne nastaje pravni osnov za besplatan raskid pretplatničkog ugovora.

Prema Pravilima 97/2024 o uvjetima pružanja javnih elektronskih komunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima, ovakva promjena programske liste ne daje korisnicima pravo da, u roku od 30 dana od obavještenja o promjeni, jednostrano raskinu ugovor bez plaćanja ugovorne naknade.

Ovakvo tumačenje dodatno je izazvalo nezadovoljstvo dijela pretplatnika, koji smatraju da su zakonska rješenja više u korist operatera nego krajnjih korisnika, dok iz RAK-a poručuju da se primjenjuju važeći propisi i da su distributeri u ovom slučaju postupali u okviru zakona.

