Pretresi u Sarajevu, policajci osumnjičeni za mito i zloupotrebu položaja

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo rano jutros započeli su realizaciju operativne akcije kodnog naziva “Abstergo” zbog koruptivnih krivičnih djela za koja se sumnjiče dva policijska službenika Policijske uprave Centar.

U toku su pretresi, saopšteno je iz MUP-a KS.

Navedena lica se sumnjiče za krivična djela Primanje dara ili drugih oblika koristi i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Akcija se realizuje po nalogu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva KS.