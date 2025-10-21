Utorak, 21 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Novi pad cijena goriva: Evo gdje su najniže cijene u BiH

By admin
0
70

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su u padu. To je nastavak trenda koji se dešava i na globalnom nivou.

Trenutno najniže cijene goriva, barem kada je riječ o Sarajevu i drugim većim gradovima, su na pumpama Bingo Petrola.

To se može vidjeti i na aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine.

Od danas cijene na Bingo Petrol pumpama iznose:

  • Dizel: 2,19 KM
  • Benzin: 2,24 KM
  • BMB 98:  2,44 KM   (Samo na BP Mostar)
  • LPG: 1,19 KM

Prema podacima sa aplikacije, dizel i benzin na Bingovim pumpama pojeftinili su za po 4 feninga.

Prethodni članak
Pretresi u Sarajevu, policajci osumnjičeni za mito i zloupotrebu položaja
Naredni članak
Rekorder u BiH: Vozač za kazne duguje čak 104.855 maraka
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a