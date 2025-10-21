Novi pad cijena goriva: Evo gdje su najniže cijene u BiH

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su u padu. To je nastavak trenda koji se dešava i na globalnom nivou.
Trenutno najniže cijene goriva, barem kada je riječ o Sarajevu i drugim većim gradovima, su na pumpama Bingo Petrola.
To se može vidjeti i na aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine.
Od danas cijene na Bingo Petrol pumpama iznose:
- Dizel: 2,19 KM
- Benzin: 2,24 KM
- BMB 98: 2,44 KM (Samo na BP Mostar)
- LPG: 1,19 KM
Prema podacima sa aplikacije, dizel i benzin na Bingovim pumpama pojeftinili su za po 4 feninga.