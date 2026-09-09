Prevoznici od 14. septembra najavljuju proteste na granicama s EU

Drumski prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su zajedničke proteste na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema državama EU zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Od evropskih i regionalnih institucija traže poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu.

Plenum Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije (EU).

Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja zapadnog Balkana u šengenskom prostoru.

Ističu da se vozači i dalje suočavaju s privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja.

Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a biće usmjerene prema graničnim prijelazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini za svaki granični prijelaz prema državama članicama EU bit će imenovani koordinatori odgovorni za saradnju s nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama.

Organizatori navode da će protesti biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija, uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, kao i transportu živih životinja i drugim prioritetnim kategorijama.

Prijevoznici poručuju da građani i privreda nisu cilj protesta te da je svrha aktivnosti zaštita profesionalnih vozača, domaćih transportnih kompanija i stabilnosti lanaca snabdijevanja. Istovremeno, od Evropske komisije, država članica EU i vlada zemalja zapadnog Balkana traže hitno pokretanje institucionalnog procesa koji bi omogućio poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu.

U saopćenju se navodi da ostaju otvoreni za dijalog do početka protesta te da su spremni razmotriti svako konkretno, pravno održivo i operativno primjenjivo rješenje.

Plenum Konzorcijuma Logistika BiH saopćenje je uputio Ministarstvu sigurnosti BiH, Vijeću ministara BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Graničnoj policiji BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, vladama Republike Srpske i Federacije BiH, policijskim i lokalnim vlastima, Delegaciji Evropske unije u BiH, medijima te cjelokupnoj javnosti BiH.