Kandidati GO SDA Srebrenik za predstojeće Opće izbore 2026. razgovarali sa građanima na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku

Saopštenjem za javnost oglasio se Gradski odbor Stranke demoktratske akcije Srebrenik:

Kandidati Gradskog odbora SDA Srebrenik danas su na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku razgovarali sa građanima i dijelili promotivni materijal i letke.

Bila je ovo prilika da se kandidati kroz direktan razgovor predstave građanima, predstave svoje ideje i stavove, ali i da saslušaju probleme i potrebe građana sa terena. Direktan kontakt sa građanima najbolji je način da se čuju njihova očekivanja, prijedlozi i konkretni problemi sa kojima se svakodnevno susreću.

SDA Srebrenik je građanima poručila kako na ove izbore izlazi sa najkvalitetnim kandidatima koji predstavljaju spoj znanja, iskustva, energije i mladosti. Kandidatsku listu čine ljudi različitih generacija, zanimanja i iskustava, okupljeni oko zajedničkog cilja – boljeg i razvijenijeg društva u Bosni i Hercegovini, samim tim i našeg grada Srebrenika.

Posebno smo ponosni na program ,,Izborna platforma SDA za Opće izbore 2026. godine u Bosni I Hercegovini’’ koji nudimo građanima. Smatramo da je riječ o najozbiljnijem i najkonkretnijem programu, usmjerenom na stvarne potrebe naših građana i razvoju društva u cjelini.

Podrška i pozitivne reakcije građana koje smo danas imali priliku osjetiti dodatno su ohrabrenje i potvrda da smo na dobrom putu.

SDA Srebrenik nastavlja razgovarati sa građanima, slušati njihove probleme i zajedno graditi bolju budućnost naše države Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju.