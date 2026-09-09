UIO zaprimila 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a, ali još nema nijednog rješenja

UIO BiH zaprimila je 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu, ali rješenja kasne zbog nedostatka pristupa sistemima institucija.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH do sada je zaprimila 1.234 zahtjeva građana za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, ali nijedno rješenje još nije doneseno. Razlog je što UIO nema tehnički pristup sistemima pojedinih institucija potreban za provođenje svih provjera, izjavio je direktor UIO Zoran Tegeltija.

Od stupanja na snagu pravilnika kojim je uređen povrat PDV-a prošlo je 60 dana, a u UIO su očekivali da će najkasnije do 1. septembra moći donijeti prva rješenja i početi isplaćivati novac građanima koji ispunjavaju propisane uslove.

“Činjenica je da smo sa jutrošnjim danom zaprimili 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a. Druga činjenica, jako loša za nas i za javnost, jeste da UIO BiH još nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu”, rekao je Tegeltija.

Gotovo polovina zahtjeva podnesena u Tuzli

Zahtjev za povrat podnosi se regionalnom centru UIO koji je nadležan prema sjedištu prodavca nekretnine, a ne prema prebivalištu kupca.

Najviše zahtjeva do sada je evidentirano u Regionalnom centru Tuzla – 580, što čini 47 posto ukupnog broja. U Sarajevu je podnesen 321 zahtjev, odnosno 26 posto, dok su u Banjoj Luci zaprimljena 228 zahtjeva ili 18 posto. Regionalnom centru Mostar podneseno je 105 zahtjeva, što predstavlja devet posto ukupnog broja.

Da bi se provjerilo ispunjavaju li građani uslove za povrat, UIO je trebala zaključiti sporazume s nadležnim institucijama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, kao i dobiti tehnički pristup njihovim sistemima.

U Republici Srpskoj taj dio posla je završen. UIO je prije više od mjesec dana zaključila sporazume s Poreskom upravom i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nakon čega je osigurana i potrebna tehnička podrška.

Problem, međutim, još postoji u Federaciji BiH i Brčko distriktu. UIO nema tehnički pristup sistemima Porezne uprave FBiH i Federalnog ministarstva pravde, kao ni Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta.

Prema Tegeltijinim riječima, iz tih institucija je najavljeno da bi pristup trebao biti omogućen do ponedjeljka. Ukoliko se to dogodi, prva rješenja mogla bi biti izdavana već u srijedu.

“Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu Uprava za indirektno oporezivanje biće spremna za izdavanje prvih rješenja”, rekao je Tegeltija.

Dio zahtjeva nepotpun ili neuredan

Iako rješenja još nisu izdavana, inspektori UIO već dva mjeseca obrađuju zaprimljenu dokumentaciju. Provjeravaju ispunjavanje uslova, kontaktiraju podnosioce i, kada je potrebno, traže dopunu dokumentacije.

Tegeltija je kazao da je značajan broj zahtjeva nepotpun ili neuredan. Među uočenim problemima su neuplaćena administrativna taksa, netačni podaci o prebivalištu te nepravilno definirano vlasništvo nad nekretninom supružnika.

“Mi to ne odbacujemo. Dajemo građanima mogućnost da isprave ono što nisu kompletirali”, rekao je Tegeltija.

UIO je tokom provjera zabilježila i slučajeve u kojima podaci iz izjava podnosilaca nisu odgovarali stanju evidentiranom u sistemima kojima Uprava već ima pristup.

Tegeltija je zbog toga upozorio građane da ne dostavljaju neistinite izjave ili falsificiranu dokumentaciju, podsjećajući da podnosioci pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da nemaju drugu nekretninu.

“Nažalost, susreli smo se i sa tim činjenicama da ljudi podnesu i potpišu tu izjavu, a onda kada mi uđemo u sisteme kojima imamo pristup, vidimo da on ima već neku nekretninu”, rekao je Tegeltija.

Novac bi trebao biti isplaćen odmah nakon rješenja

Prema informacijama UIO, sredstva za povrat PDV-a nisu problem. Nakon što građaninu bude odobren povrat, neće biti potrebno podnositi novi zahtjev za samu isplatu.

“Svaki građanin koji preuzme danas svoje rješenje, sutra će imati novac na svom računu”, rekao je Tegeltija, uz napomenu da je potrebno da račun koji je građanin naveo bude aktivan i ispravan.

Posebno je apelovao na kupce stanova u izgradnji da sa zahtjevom ne žure. Prema njegovim riječima, zahtjev ne bi trebalo podnositi prije nego što nekretnina bude uknjižena i cijeli postupak kupovine završen, jer UIO već zaprima veliki broj zahtjeva koji se odnose na stanove u izgradnji.

Kada počne donošenje rješenja, UIO planira na kraju svake sedmice objavljivati koliko ih je izdato, koliko je novca ukupno vraćeno građanima te koliko je novih zahtjeva zaprimljeno.

Tegeltija je naglasio da UIO ne namjerava odgađati isplate. Ukoliko ni nakon ponedjeljka ne dobije pristup preostalim sistemima, Uprava će od institucija kojima ti sistemi pripadaju zatražiti da same obave potrebne provjere kako bi obrada zahtjeva mogla biti nastavljena.

Šefica Odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu UIO Milica Vidović podsjetila je da je Zakon o dopunama Zakona o PDV-u usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH u prvoj polovini 2025. godine. Nakon toga UIO je počela pripremati pravilnik i razgovarati s institucijama uključenim u postupak povrata.

Po usvajanju pravilnika u julu ove godine održani su i sastanci s predstavnicima poreznih uprava te institucija nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove u BiH.

Tegeltija i o nabavci zgrade UIO u Banjoj Luci

Na konferenciji za novinare otvoreno je i pitanje postupka kupovine zgrade za potrebe UIO u Banjoj Luci. Tegeltija je kazao da Uprava još nije dobila zvaničnu informaciju o odluci Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, kojoj je upućena žalba u vezi s javnom nabavkom.

“Mi smo dobili neku informaciju, nezvanično, da je Komisija prošle sedmice, u petak, donijela neku od odluka. Mi zaista ne znamo da li se to desilo i ne znamo ni kako glasi ta odluka”, rekao je Tegeltija.

Dok odluka nadležnog organa u žalbenom postupku ne bude poznata, UIO, prema Tegeltijinim riječima, nije u mogućnosti ni završiti postupak nabavke niti od njega odustati.

Govoreći o ponuđenoj cijeni objekta, Tegeltija je naveo da su cijene kvadratnog metra na posljednjim tenderima u Banjoj Luci bile 30 do 40 posto više od cijene iz ponude koju je dobila UIO.

IZVOR:AKTA.BA