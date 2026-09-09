Vozači iz BiH, oprez: Novi radari u Hrvatskoj prepoznaju i bh. tablice

Vozače iz Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku očekuje nova vrsta nadzora na cestama. Hrvatska nastavlja modernizirati sistem kontrole saobraćaja, a novi radarski uređaji donose znatno više mogućnosti od klasičnog mjerenja brzine.

Posebno važna informacija za vozače iz Bosne i Hercegovine jeste da savremeni sistemi mogu prepoznavati registarske oznake vozila, uključujući i one iz drugih država.

Radari više ne prate samo brzinu

Nova generacija kamera opremljena je naprednom tehnologijom koja omogućava evidentiranje različitih saobraćajnih prekršaja. Osim prekoračenja brzine, sistemi mogu pratiti i druge nepravilnosti u vožnji, uključujući korištenje mobitela tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa.

Napredne kamere mogu istovremeno nadzirati više saobraćajnih traka, a savremena tehnologija omogućava snimanje i u otežanim vremenskim uslovima i tokom noći.

Hrvatska je posljednjih godina značajno proširila mrežu kućišta za radarske uređaje.

Prema dostupnim podacima, na hrvatskim cestama nalazi se nekoliko stotina kućišta, dok se sami uređaji mogu premještati između lokacija.

Šta to znači za vozače iz BiH?

Za vozače automobila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine posebno je važno to što sistem može identificirati registarsku oznaku vozila. To znači da činjenica da automobil nije registrovan u Hrvatskoj ne znači da ostaje izvan sistema nadzora.

Cilj ovakvog sistema je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja prekršaja. Podaci o prekoračenju brzine već pokazuju koliko je problem prisutan, u Hrvatskoj je tokom 2025. godine evidentirano više od 320.000 prekršaja zbog prekoračenja dopuštene brzine.

Za sve koji iz BiH putuju prema Hrvatskoj poruka je jednostavna: oprez za volanom bit će važniji nego ikada.

Kamere više nisu samo uređaji koji “čekaju” vozača koji prekorači brzinu. Nova tehnologija omogućava mnogo širi nadzor saobraćaja, a vozači bi trebali računati da se njihov prekršaj može evidentirati i kada nisu svjesni da se nalaze pod nadzorom.