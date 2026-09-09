Oružane snage BiH dopremile vodu divljim konjima na području Livna

Oružane snage Bosne i Hercegovine, osim što su angažovane na gašenju požara širom zemlje, nastavljaju pružati pomoć civilnim strukturama u odgovoru na prirodne i druge nesreće.

Oružane snage Bosne i Hercegovine, osim što su angažovane na gašenju požara širom zemlje, nastavljaju pružati pomoć civilnim strukturama u odgovoru na prirodne i druge nesreće.

Prema naredbi ministra odbrane BiH, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade angažovani su na dopremanju pitke vode divljim konjima na visoravni Kruzi, na području Livna.

Cisterna na terenu

Za izvršenje ovog zadatka korištena je cisterna Oružanih snaga BiH, čime je omogućeno redovno snabdijevanje životinja pitkom vodom. Divlji konji posebno su ugroženi zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nedostatka vode.

Krdo divljih konja na livanjskom području predstavlja jedno od najprepoznatljivijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine i važan dio njenog naslijeđa. Briga o ovim životinjama doprinosi zaštiti prirode i očuvanju jedinstvenog simbola livanjskog kraja.

Pomoć zajednici

Iz Ministarstva odbrane BiH istakli su da je riječ o još jednom humanom angažmanu kojim Oružane snage BiH potvrđuju opredijeljenost da, u okviru zakonskih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, pružaju pomoć stanovništvu i štite prirodne vrijednosti zemlje.