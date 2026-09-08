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Nestao poštar iz Čapljine, navodno nije uručeno 50 do 60 penzija

By admin
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Prema medijskim navodima, riječ je o poštaru koji je navodno preuzeo između 50 i 60 penzija, ali taj podatak zasad nije službeno potvrđen.

Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak je prijavljen nestanak S.J. (1995.), kojem se nakon odlaska u Mostar izgubio svaki trag.

Nestanak je oko 10:30 sati prijavila njegova majka M.J. (1962.) iz Čapljine, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema navodima iz prijave, S.J. se u subotu, 5. septembra, u večernjim satima s prijateljima uputio u Mostar.

Posljednji kontakt s njim majka je ostvarila u nedjelju oko 20:50 sati putem aplikacije WhatsApp. Nakon toga više nije odgovarao na telefonske pozive.

Policija pokrenula potragu

O slučaju je upoznat Odjel kriminalističke policije PU Čapljina, a za nestalim je raspisana operativna potraga.

Policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem pronalaska nestale osobe i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Za sada nisu poznate informacije o tome gdje se S.J. posljednji put nalazio niti šta se dogodilo nakon posljednjeg kontakta s majkom.

Navodi se da nije dostavljeno više od 50 penzija

Prema medijskim navodima, S.J. je zaposlen kao poštar, a na području Čapljine navodno nije dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je preuzeo radi dostave.

Ovaj podatak, međutim, zasad nije službeno potvrđen iz policije niti drugih nadležnih institucija.

Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti nestanka, uključujući i eventualne informacije o novcu i penzijama koje je nestali poštar, prema medijskim navodima, imao kod sebe.

Policija nastavlja potragu za S.J., a sve osobe koje imaju informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku pozivaju se da ih prijave nadležnim policijskim službama.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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