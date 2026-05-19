Tuzla: Počelo suđenje za trgovinu ljudima

Pred sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli, danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 12 optuženih, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, saopšteno je danas iz Kantonalnog suda Tuzla.

Mediji su prisustvovali početku suđenja. Kopić je zatražio od sudskog vijeće da ne čitaju njegove podatke dok su mediji u sali, sto sudija nije uvažio.

Nako početka čitanja optužnice mediji su odstranjeni iz sudnice zbog toga jer je slučaj vezan za maloljetne osobe.

Podsjećamo, krajem januara je Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva TK u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić. Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seksualne usluge i plaćali im za to.

Radi se o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i vraćane su od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorištavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge.

Krajem marta, uhapšene su još četiri osobe među kojima su tri policajca.

