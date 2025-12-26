Petak, 26 Decembra, 2025
Privremeno ograničenje posjeta pacijentima u UKC-u Tuzla

By admin
Na osnovu preporuke Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor JZU UKC Tuzla, a imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu povećanim prilivom oboljelih od respiratornih infekcija, obavještavamo vas da se u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (u daljem tekstu: Ustanova) uvodi mjera privremenog ograničenja posjeta pacijentima na nivou cijele Ustanove.

Navedenom mjerom propisuje se da su posjete pacijentima dozvoljene isključivo jednom posjetiocu, u trajanju do 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske za lice tokom boravka u prostorijama Ustanove. Ova mjera ograničenja se uvodi s ciljem prevencije i sprječavanja širenja infekcija, te zaštite zdravlja hospitaliziranih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja.

O trajanju i eventualnim izmjenama ove mjere bićete blagovremeno obaviješteni.

