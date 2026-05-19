Zbog obrušavanja dijela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnim prelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada se kreću od 10 do 30 minuta.

Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 08:30 do 15:30 sati saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.