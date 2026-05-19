Vlada TK prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva povodom Obavijesti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK o organizovanju štrajka

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva povodom Obavijesti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka. Imajući u vidu da se sve odredbe Kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. godine, a da je njim predviđeno da se „za vrijeme važenje ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavaca“ Vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, Vlada ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plaća svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenata složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog Kolektivnog ugovora ili kroz Protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri. S tim u vezi Vlada je danas zadužila Kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona i direktore javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, da svako u okviru svoje nadležnosti, bez odlaganja podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođenja štrajka zakazanog za 18.05.2026. godine. Iako je Vlada od početka pregovora, Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona konstantno nudila na potpisivanje aneks Kolektivnog ugovora, danas su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaduženi da odmah pokrenu i provedu postupak mirenja po Zahtjevu Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, na osnovu čijeg će ishoda proizaći odgovarajuće aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona.