Prosječna plata u BiH narasla na 1.601 KM, u trgovinama na 1.313 KM

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za juli u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 15,1 posto, dok je realni indeks bio veći za 9,8 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u BiH za juli ove godine iznosila je 1.601 KM i nominalno je viša za 2,0 posto, a realno za 1,8 posto u odnosu na predhodni mjesec.

U odnosu na juli prošle godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata nominalno je viša za 14,8 posto, dok je realni indeks bio veći za 9,5 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U informacijama i komunikacijama isplaćena prosječna neto plata u julu iznosila je 2.187 KM, a u finansijama i djelatnostima osiguranja 2.149 KM.

Najmanja prosječna plata je u sektoru ugostiteljstva

U pružanju smještaja, te pripremi i usluživanju hrane, prosječna isplaćena neto plata u sedmom mjesecu iznosila je 1.142 KM, u građevinarstvu 1.264 KM, a u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 1.313 KM

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim licima u BiH za juli iznosila je 2.485 KM, što pokazuje nominalan rast za 2,1 posto, također je i realno viša za 1,9 posto u odnosu na juni ove godine.

