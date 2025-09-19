Prilika za poslodavce: 3,6 miliona KM za razvoj firmi i novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom u FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije raspisao je novi Javni poziv koji donosi značajnu podršku poslodavcima. Poseban naglasak stavljen je na programe koji pomažu kompanijama da rastu i zapošljavaju osobe s invaliditetom od 60% i više – kroz ulaganja u savremenu opremu, prostore i ljudske resurse.

Šta je sve dostupno?

Lot II finansira ili sufinansira nabavku savremenih mašina, alata i sirovina koje su potrebne da se proizvodnja modernizira i proširi. Također je moguće aplicirati za kupovinu ili najam novih prostora, njihovu adaptaciju i preuređenje, pa čak i za ulaganja u energetsku efikasnost poput solarnih panela ili štedljivih sistema grijanja i rasvjete.

„Želimo da radna mjesta budu i moderna i održiva. Kada kompanija dobije opremu koja joj olakšava i ubrzava rad, ona istovremeno osigurava i bolju poziciju za zapošljavanje novih radnika s invaliditetom,“ kaže Baljić.

Uslovi za poslodavce

Da bi mogli aplicirati, privredna društva i zaštitne radionice moraju zaposliti barem jednu novu osobu s invaliditetom vlastitim sredstvima i to na neodređeno vrijeme. A maksimalan iznos po jednom programu je 80.000 KM.

„Drugim riječima, osim što podržavamo rast biznisa, insistiramo da rast znači i nova radna mjesta za one kojima su najpotrebnija. To je jedini način da društvo ide naprijed,“ ističe direktor Fonda.

Aplikanti moraju dokazati da posluju bez gubitaka i dugovanja, da su prethodna sredstva koristili namjenski, te priložiti biznis plan i predračune za planirane aktivnosti. „Naši kriteriji su pravedni i to je jedini način da budemo sigurni da sredstva završe tamo gdje će napraviti stvarnu razliku,“ dodaje Baljić.

Zašto je ovo važno?

U Bosni i Hercegovini osobe s invaliditetom se i dalje suočavaju s višestrukim preprekama pri zapošljavanju, od arhitektonskih barijera do predrasuda poslodavaca. LOT II zato ima posebno značenje. Kroz ovaj LOT, ali i kroz druge programe, Fond pokazuje da stvara nova radna mjesta, ali se trudi mijenjati i svijest društva.

„Iz iskustva govorim da kada poslodavac zaposli osobu s invaliditetom i vidi koliko je ona vrijedna i sposobna, tada nestaju predrasude. Naš cilj je upravo to, da pokažemo da je jedina prava barijera ona u glavama ljudi“, naglašava Baljić.

Prijave na Javni poziv otvorene su 30 dana od dana objave, tačnije do 30. septembra, a svi obrasci i detaljne informacije dostupni su na web stranici www.fond.ba.

Na kraju, direktor Fonda šalje poziv svim poslodavcima.

„Svaka prijava približava nas društvu jednakih šansi. Ako imate ideju kako unaprijediti svoj posao i istovremeno otvoriti nova radna mjesta za osobe s invaliditetom, sada je pravi trenutak. Iskoristite ovu priliku kako bismo zajedno gradili inkluzivnu zajednicu.“