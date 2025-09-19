Od 1. oktobra nova pravila u BiH: Pošiljke koje stignu u radnom vremenu moraju biti obrađene istog dana

Na pomolu je rješenje koje bi trebalo u značajnoj mjeri olakšati prijevoz robe u BiH, a sve u skladu sa zahtjevima vozača kamiona.

Institucije nadležne za inspekcijske i carinske poslove u BiH usaglasile su set obavezujućih mjera radi poboljšanja rada carinskih i inspekcijskih službi na graničnim prijelazima i carinskim terminalima širom zemlje, a primjena bi trebala početi od 1. oktobra, pišu Nezavisne novine.

Cilj novih mjera

U mjerama, koje su dogovorili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske, Inspekcija Distrikta Brčko BiH, Ured za veterinarstvo BiH i Konzorcij Logistika BiH, navodi se da je cilj uspostavljanje jedinstvenih i obavezujućih pravila rada kako bi se ubrzao protok robe, smanjili zastoji i osigurala veća efikasnost.

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, potpisao je u četvrtak sporazum o saradnji nadležnih inspekcijskih tijela i Konzorcija Logistika BiH.

Sinhronizacija radnog vremena carinskih i inspekcijskih službi, prioritetni tretman kvarljive i osjetljive robe te unapređenje digitalnih procedura samo su neke od predloženih mjera.

Nova pravila

Prema novim pravilima, sve pošiljke koje stignu u radnom vremenu moraju biti obrađene istog dana. Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcija Logistika BiH, kazao je za Nezavisne da se među konkretnim rješenjima ističu usklađivanje radnog vremena inspekcijskih službi s carinskim i radom terminala, omogućavanje provoza pošiljki do mjesta istovara uz propisane uslove…

“Jednostavniji protok praznih vozila i ukidanje nepotrebnih procedura pri zamjeni vučnog vozila, kao i upotreba poluprikolica sa stranim oznakama bez ograničenja, rad i tokom državnih praznika i vikendom, u skladu s rasporedom”, kazao je Peulić.

Dodao je kako je jedna od mjera i jedinstvena cijena terminalnih troškova i unapređenje sistema naplate, ali i primjena digitalnih procedura kao što su NCTS i T1, te elektronsko razduživanje obrazaca.

Aktiviranje manje frekventnih terminala

“Omogućavanje izlaska kamiona na bilo kojem graničnom prijelazu, bez obzira na mjesto izvoznog carinjenja. Planirano je i aktiviranje manje frekventnih terminala kako bi se rasteretili najopterećeniji granični prijelazi. Unapređuje se i komunikacija putem informacionih displeja na terminalima, kao i sinkronizacija s timovima u susjednim zemljama”, objasnio je Peulić.

Kako je rekao, jedna od značajnijih novina je i uvođenje modela “dvije recepcije”, kojim se razdvajaju pošiljke s manjim brojem tarifnih brojeva od zbirnih pošiljki, što će ubrzati obradu.

Sporazum o saradnji i obavezujućoj primjeni mjera potpisan je na osnovu zahtjeva prijevoznika iz Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko te obavezuje sve potpisnike na njihovu punu primjenu.

IZVOR:FOKUS.BA