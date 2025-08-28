Protesti penzionera 27. oktobra ukoliko Vlada FBiH ne usvoji tražene izmjene Zakona o PIO-u

Riječ je o izmjeni člana 79. da parametri za uvećanje penzija više ne budu 50 posto od rasta bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena, već 60 posto od rasta prosječnog ličnog dohotka i 40 posto od rasta troškova života, pojašnjava Trakić.

Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine do 10. oktobra ne usvoji izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su tražili penzioneri i ne uputi ih u Parlament Federacije BiH, 27. oktobra će uslijediti masovni protesti penzionera u Sarajevu, pred sjedištem Vlade Federacije BiH, rekao je za Faktor Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

Ovo je jedan od zaključaka na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Saveza.

Hitno traže sastanak sa ministrom Adnanom Delićem

– Dobili smo informacije iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku da su udovoljili zahtjevima penzionera i da su tako uradili prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Po našim saznanjima nije baš sve ugrađeno i pošto mi više obećanjima ne vjerujemo, a nismo dobili taj radni materijal koji iz Ministarstva treba da ide na Vladu FBiH, onda smo donijeli prvi zaključak. Hitno je upućen zahtjev za sastanak sa ministrom za rad i socijalnu politiku Adnanom Delićem u Vladi FBiH. Taj sastanak mora biti prije nego što ode materijal na Vladu FBiH, na odlučivanje – kazao je Trakić.

Drugi naš zaključak je da se daje rok Vladi FBiH do 10. oktobra da se usvoje izmjene i dopune zakona onako kako smo mi tražili. Riječ je o izmjeni člana 79. da parametri za uvećanje penzija više ne budu 50 posto od rasta bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena, već 60 posto od rasta prosječnog ličnog dohotka i 40 posto od rasta troškova života. Ali da to ne bude zakovano već da se uzme povoljniji parametar, na osnovu kojeg će se povećavati penzije.Tražimo dva puta redovno povećanje penzija u godini, jedno u januaru a drugo u junu.

Tražimo da se mijenja definicija člana 80. Kako Vlada može odlukom povećavati penzije i nagraditi svoje uposlenike, može povećati i penzije bez parametara. Tražimo izmjene člana 81. u kojem stoji da penziju može ostvariti onaj ko ima 15 godina staža i 65 godina života. Krenula je ogromna zloupotreba tog člana. Ljudi rade kod nas 15 godina i onda odu u Njemačku, Francusku, Austriju, raditi “na crno”, steknu dobar dio sredstava. Potom čekaju tih 65 godina i vraćaju se u BiH i ostvaruje najnižu penziju u FBiH koja je sada 600 KM. Mi tražimo da se penzija izračunava kako je zarađena, da nema više najniže penzije, nego zarađena penzija – govori Trakić.

Pripremamo udruženja za proteste, odluka je jednoglasna

Dodaje kako u zakon treba da se unesu izmjne kada je riječ o isplati posmrtnina, da ih mogu dobiti i porodice penzionera koji je primao penziju preko Fonda PIO, a bio povratnik u manji bh. entitet RS.

Vidimo da je ministarstvo prihvatilo izmjene člana 79. a za član 80. su kazali kako nije zakonit, traže da se briše. Mi nismo za to da se taj član briše jer svugdje u okruženju ima ili povećanje ili 13-ta penzija. Ne mora ona biti u punom iznosu, niko nije zakovao. Kako su mogli jednokratne pomoći isplatiti, samo neka ih regiliraju kroz član 80.

Ukoliko do 10. oktobra ne usaglasimo te stavove i ne bude usvojeno u Vladi FBiH i ne ode u Parlament, 27 oktobra su protesti u Sarajevu. Pripremamo udruženja za proteste. I ovo je prvi put da je odluka o protestima prihvaćena jednoglasno. Bit će ispred Vlade FBiH – poručio je Trakić.