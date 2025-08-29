Petak, 29 Augusta, 2025
Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara niskog rastinja, pomogli policajci i mještani

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojoj je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 86 pregleda, 4 terenske intervencij i 3 kućne posjete, 5 pacijenata prevezeno je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 2 požara niskog rastinja, u Ćehajama. Pomoć u gašenju ovog požara pružila su 2 policijska službenika i 2 mještanina. Nisko rastinje gorjelo je i u Dedićima, a imali su i 4 tehničke intervencije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac i Cerik u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i veoma topao dan s maksimalnom temperaturom od 37°C.

