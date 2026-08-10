Pucnjava u Brčkom: Muškarac teško ranjen, napadači pobjegli motociklima

U brčanskom naselju Ilićka jutros je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Incident se dogodio nešto poslije 6 sati ujutro u Ulici Mihajla Pupina. Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je muškarac inicijala M. Đ.

Prema saznanjima RTV Hit Brčko, napad se dogodio u neposrednoj blizini porodične kuće ranjenog muškarca. Dvojica muškaraca, koji su se navodno dovezli motociklima, presrela su M. Đ. i prema njemu ispalila oko pet metaka.

Povrijeđeni muškarac je s teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u brčansku bolnicu, gdje je hospitalizovan na Odjeljenju hirurgije.

Iz Policije Brčko distrikta potvrđeno je za RTV Hit da je prijava o upotrebi vatrenog oružja zaprimljena u 6:22 sati.

Ulica Mihajla Pupina trenutno je blokirana za saobraćaj, a policija obavlja uviđaj i izuzima tragove koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Za napadačima se traga, a više informacija o okolnostima pucnjave očekuje se nakon završetka uviđaja i istrage.