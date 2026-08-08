Na Starom gradu Srebreniku večeras počinje OGUS

Predstavom Teatra 071 “Posljednji čas klavira”, autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić, na zidinama Starog grada Srebrenika, večeras u 19:30h biće otvorena 49. manifestacija “Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik.

U predstavi igraju Selma Alispahić i Džana Džanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona će praktično ovu predstavu igrati pred “domaćom publikom”,

Radnja predstave smještena je u sarajevskom stanu, koji se kroz scensku transformaciju pretvara u prostor u Biesenthalu, mirnom istočnonjemačkom gradiću. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos. Dok u susjednoj sobi Jasminina kćerka vježba klavir, njih dvije provode vrijeme u razgovoru koji će se, kako se ispostavlja, pretvoriti u njihov posljednji zajednički čas.

Pokrovitelj OGUS-a je Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.

Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji, koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva.