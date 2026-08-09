Manifestacija OGUS: U ponedjeljak promocija knjige Razije Čolaković: “Nemoj biti k’o ja”

U ponedjeljak 10. avgusta , s početkom u 19 sati, Plava sala Doma kulture u Srebreniku ugostit će jednu od najčitanijih autorica u našoj zemlji Raziju Čolaković, a u okviru manifestacije OGUS.

Knjiga “Nemoj biti k’o ja”, inspirisana riječima rahmetli majke, donosi snažnu poruku o hrabrosti, borbi i pravu na sreću. Kroz emotivnu i iskrenu priču, autorica prenosi važne životne lekcije:

“Nemoj trpiti ono što ja trpim. Nemoj nikome, a mužu pogotovo, dozvoliti da te zlostavlja na bilo koji način. Nemoj ostati tamo gdje nisi sretna. Nemoj biti nepismena. Nemoj svoj život uništiti zbog drugih. Nemoj biti k’o ja – bori se!”

Ova knjiga otvara važne teme o položaju žena, njihovim izazovima i snazi da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom.

Dođite i upoznajte Raziju Čolaković – autoricu čije riječi inspirišu i mijenjaju poglede na život, ulaz je slobodan.