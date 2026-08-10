Zenički rudari i šestu noć proveli u jami Raspotočje: Traže garancije i termin isplate plaća

Devet rudara Rudnika mrkog uglja Zenica (RMUZ) i šestu su noć proveli u jami “Raspotočje”, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi Glavnog odbora Sindikata – potvrdio je predsjednik Sindikalne podružnice “Raspotočje” Bahrudin Ćoloman.

“Stanje je nepromijenjeno – u jami je ostalo devet kolega, plus predsjednik Nedžad Duraković, koji ih stalno obilazi. Svi se oni, barem fizički osjećaju dobro. Pratimo stanje, kako bismo reagovali, jer su najvažniji njihovo zdravlje i život”, kazao je Ćoloman.

Ako se u toku dana nešto ne promijeni, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni, rudarima u jami će se priključiti i ostali članovi GO Sindikata.

Redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja, svakodnevno obavljaju timovi do šest ljudi.

Svoju smjenu na poslovima održavanja već u subotu je, dodaje Ćoloman, odradio i Miroslav Milanović, koji je zbog iscrpljenosti u petak bio i odvezen kolima Hitne pomoći na ukazivanje pomoći. Milanović se odmah, nakon ukazane pomoći, htio vratiti u jamu, ali su ga ipak uvjerili da mu je potreban odmor.

Zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesece maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate.

Privremeno je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica do 6. septembra. Istovremeno, tri rudnika iz Koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imaju dugovanja veća od 175 miliona KM. Godišnji budžet ZZO ZDK iznosi oko 320 miliona KM.

Fena/federalna.ba