Danas isplata invalidnina

Isplata naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH bit će izvršena danas, 10. augusta, a sredstva će biti doznačena na račune 50.712 korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je unijelo naloge za isplatu julskih naknada, za šta je iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine osigurano ukupno 27.413.995,21 KM.

Najviši iznos mjesečne naknade trenutno iznosi 860 KM, a pripada osobi sa stopostotnim invaliditetom prve grupe koja ostvaruje sva tri prava predviđena federalnim propisima.

Novo povećanje naknada očekuje se narednog mjeseca, u okviru redovnog usklađivanja. Korisnicima će tada biti isplaćene uvećane naknade za august.

Povećanje naknada za osobe s invaliditetom ponovo je uvedeno 2023. godine, nakon perioda od 14 godina tokom kojeg se njihov iznos nije povećavao.

Od ove godine naknade za osobe s invaliditetom u FBiH usklađuju se dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok je drugo usklađivanje predviđeno za septembar.