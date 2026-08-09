Svečano otvorena manifestacija “Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026”

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 svečano je otvorena sinoć na zidinama Starog grada Srebrenika.

Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

OGUS će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje:predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovat će i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije.

Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući Ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te Kino salu.

OGUS je svečano otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, a započeo je predstavom Teatra 071 “Posljednji čas klavira”, autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić.

U predstavi su igrale Selma Alispahić i Džana Džanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku i ona je praktično ovu predstavu sjajno odigrala pred “domaćom publikom”.

Otvaranje manifestacije uljepšale su i članice udruzenja Diva koje su za ovu prilku pripremile tradicionalne poslastice za sve goste.

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 trajat će do 29. avgusta.

Pokrovitelj OGUS-a je Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.

Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji, koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva