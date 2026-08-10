Servisne informacije: Rođeno devet beba u TK

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen 121 pregled, 3 kućne posjete i 2 terenske intervencije.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Danas, 10. avgusta , s početkom u 19 sati, Plava sala Doma kulture u Srebreniku ugostit će jednu od najčitanijih autorica u našoj zemlji Raziju Čolaković, a u okviru manifestacije OGUS. Knjiga “Nemoj biti k’o ja”, inspirisana riječima rahmetli majke, donosi snažnu poruku o hrabrosti, borbi i pravu na sreću.