Ramazanska poruka reisul-uleme: Biti Bogu pokoran – privilegija u vremenu nemorala i nasilja

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je danas ramazansku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.

Agencija MINA poruku reisul-uleme povodom nastupajućeg mubarek mjeseca ramazana prenosi u cijelosti:

“Draga braćo i drage sestre!

Večeras, s akšam-namazom, ulazimo u ramazan, mjesec posta i bogobojaznosti; mjesec pobožnosti i milosti. Vrijeme ovog mjeseca je najbolje vrijeme u godini, u njemu su najbolji dani i najbolje noći, kako nam je govorio Muhammed, a.s.

Pozivam vas da zajedno iskoristimo ovo vrijeme i u sebi probudimo istinskog čovjeka, koji na primjeren način vrši svoju ulogu Božijeg namjesnika na zemlji. Biti Bogu pokoran čovjek u svijetu koji se urušava i tone u razvrat, nemoral i nasilje, posebna je privilegija.

Neka u našim dovama bude mjesta za stradale u svijetu, a u našim davanjima za unesrećene, siromašne i bolesne. Neka najviši stepen zahvalnosti bude u činu milosrđa: prema rodbini, komšijama i prijateljima u našoj domovini. Svako dobro koje učinimo u ramazanu je veće i značajnije.

Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i u svijetu želim da ramazan provedu u miru, ibadetu, sa svojim najmilijim i komšijama, posvećeni vrijednostima svoje uzvišene vjere. Kao što nam Uzvišeni Allah veli: Pomozite sebi strpljenjem, to jest postom, i namazom.

Ramazan šerif mubarek olsun!”