Srijeda, 18 Februara, 2026
Planska isključenja električne energije u četvrtak i petak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika u četvrtak, 19. februara u naseljima:
Ćehaje od 09:00-11:30, Drapnići, Podorašje od 09:00-15:00, te naselje Kiseljak od 12:00-15:00 sati.
U petak, 20. februara u naseljima:
Drapnići i Podorašje od 09:00-15:00 sati, informišu iz Elektrodistribucije Tuzla.

