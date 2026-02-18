Srijeda, 18 Februara, 2026
Učenici Područne škole Babunovići posjetili Gradsku biblioteku

Nakon što su pogledali premijeru predstave „Naša zelena priča (Ekologijada)” u kino sali Doma kulture Srebrenik, učenici Prve O.Š. – Područna škole Babunovići, od prvog do četvrtog razreda, sa svojim učiteljicama Sanelom Sarajlić, Mubinom Buljubašić, Amelom Ibrić i Admirom Jahić, posjetili su Gradsku biblioteku Srebrenik, gdje su su sa znatiželjom obišli sva odjeljenja biblioteke, te uz brojna pitanja, dobili odgovore o načinu rada i knjižnom fondu biblioteke.



Posebno zadovoljstvo je bilo čuti dječije recitacije i vidjeti sreću na njihovim licima, uz obećanje da će vrijedno učiti i čitati.

“Hvala za posjetu, bilo je zadovoljstvo ugostiti tako drage goste”, poručili su iz biblioteke.

