Nakon što su pogledali premijeru predstave „Naša zelena priča (Ekologijada)” u kino sali Doma kulture Srebrenik, učenici Prve O.Š. – Područna škole Babunovići, od prvog do četvrtog razreda, sa svojim učiteljicama Sanelom Sarajlić, Mubinom Buljubašić, Amelom Ibrić i Admirom Jahić, posjetili su Gradsku biblioteku Srebrenik, gdje su su sa znatiželjom obišli sva odjeljenja biblioteke, te uz brojna pitanja, dobili odgovore o načinu rada i knjižnom fondu biblioteke.
Posebno zadovoljstvo je bilo čuti dječije recitacije i vidjeti sreću na njihovim licima, uz obećanje da će vrijedno učiti i čitati.
“Hvala za posjetu, bilo je zadovoljstvo ugostiti tako drage goste”, poručili su iz biblioteke.
Učenici Područne škole Babunovići posjetili Gradsku biblioteku
