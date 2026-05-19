Novi korak ka sigurnijim izborima: CIK BiH ulaže 74,5 miliona KM

CIK BiH i Smartmatic BH potpisali ugovor za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje listića vrijedan 74,5 miliona KM.

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije “Smartmatic BH” Frans Gunink, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor vrijedan 74.527.455,84 KM za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima uključuje sve potrebne komponente: opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa, s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u BiH.

Implementacija ugovora odvijat će se u fazama, gdje se Faza A odnosi na isporuku elektronske opreme i edukaciju korisnika opreme, Faza B na usluge transporta, a Faza C na usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića,

Između ostalog, ugovor propisuje obavezu izvršioca da za sav software, koji je namjenski razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta, prenesu sva autorska prava i izvorni kod (Source Code) u isključivo i trajno vlasništvo CIK-a BiH, saopćeno je iz ove institucije.