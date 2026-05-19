Vanredna sjednica Vijeća ministara BiH zbog urušavanja mosta u Gradiški

Izvor: BHRT (S.M.)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će u 11.00 sati vanrednu telefonsku sjednicu zbog situacije u Gradiški, nastale urušavanjem zaštitne ograde i dijela mosta na Graničnom prijelazu Gradiška, čime je u potpunosti obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Na sjednici će biti razmatrane mjere kako bi se što prije osigurao nesmetan protok ljudi i robe te spriječile velike gužve na alternativnim pravcima.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH saopćilo je da je, nakon urušavanja dijela pješačke staze na mostu preko rijeke Save koji povezuje Gradišku i Staru Gradišku, u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama u BiH i Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i poduzimanja neophodnih mjera.

Prema trenutno dostupnim informacijama, do obrušavanja je došlo rano jutros iza ponoći, nakon čega su nadležne policijske službe obustavile saobraćaj preko mosta, kao i na prilaznim saobraćajnicama u Gradišci, čime je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Gradiška.

Na mjesta upućene su stručne ekipe Puteva Republike Srpske i Hrvatskih cesta d.o.o. radi provođenja detaljnog pregleda stanja mosta i procjene sigurnosti njegove dalje upotrebe. Više informacija o stepenu oštećenja i eventualnim mjerama sanacije bit će poznato nakon završetka stručnog pregleda.

Kako navode, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, nadležno je za provođenje Sporazuma o održavanju međudržavnih mostova na granici između BiH i RH, pri čemu se finansiranje održavanja i rekonstrukcije vrši po principu 50:50, dok se poslovi povezani s održavanjem mostova obavljaju putem nadležnih upravitelja/tijela cestovne infrastrukture, odnosno JP Putevi RS u konkretnom slučaju sa strane BiH, te Hrvatskih cesta sa strane RH.

UIO BiH spremna osigurati uslove kako bi danas bio otvoren novi GP Gradiška

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je spremna da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi most – Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka – Gradiška i uz novi most na rijeci Savi.

Ističu da je ovo neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja usljed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u našoj zemlji.

“Granični prelaz Gradiška na sjeveru Bosne i Hercegovine jedini je granični prelaz sa BIP statusom u ovom dijelu BiH, što omogućava promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Pored njega, granični prelaz sa takvim statusom u Bosni i Hercegovini je Bijača na jugu zemlje. S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most – Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana”, saopćeno je iz UIO BiH.

Kako su istakli, cilj je pomoći domaćoj privredi, prevoznicima i građanima BiH, smanjiti ekonomske posljedice zastoja u saobraćaju i omogućiti nesmetan protok ljudi i roba na sjeveru BiH. Iz UIO BiH navode da su u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama BiH i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja.