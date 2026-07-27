Tijela svih pet stradalih bh. planinara uskoro bi trebala biti spuštena s Elbrusa

Tijela troje od ukupno petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, objavili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe.

Ruska novinska agencija TASS navodi da su spasioci pronašli tijela i utvrdili njihove tačne lokacije. Vođa Tima za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus Abdulah Gulijev potvrdio je da je akcija izvlačenja u toku.

Nastavak aktivnosti omogućen je nakon djelimičnog poboljšanja vremenskih uslova na planini. Tijela dvoje stradalih planinara ranije su već spuštena s Elbrusa, saopćio je regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije.

Petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na najviši vrh Evrope. U sedmočlanoj grupi koja je krenula prema vrhu bile su i dvije osobe koje su preživjele nesreću.

Život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo Planinarskom društvu „Vedro“. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema ranijim informacijama ruskih medija, grupa je ostala zarobljena na visini od oko 5.100 metara.

Haris Adilović ranije je izjavio da je, prema njegovom mišljenju, pogrešna vremenska prognoza bila jedan od faktora koji su doprinijeli tragediji. Tačne okolnosti stradanja planinara trebale bi biti utvrđene zvaničnom istragom.