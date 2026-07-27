Prognoza za BiH: Stiže najvreliji dio ljeta 2026.

Pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta, objavljeno je na Facebook stranici BHMETEO.

Dodali su da je prva dekada avgusta u znaku dugotrajnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusovih, ali i iznad toga.

Kada kreću vrućine

“Vrućine kreću već u zadnjim danima jula uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca”, naglasili su.

Ujedno, kako dodaju, od sutra, utorka, 28. jula, ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žega i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati.

Noćne temperature

Eventualno, dodali su, rjeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova moguća je u pojedinim danima koji neće narušiti utisak vrelog ljeta.

“Iako se dani skraćuju, temperature će da rastu a to se odnosi i na noćne temperature koje će uskoro postati tople, teške i sparne, naročito po gradovima. Brzo ćemo mi zaboraviti na ove svježije dane koji su iza nas”, naglasili su iz BHMETEO.

Podsjetimo, prija dva dana je povratak izrazito visokih temperatura vazduha od 29. jula, uz maksimalne vrijednosti od 34 do 41 stepen Celzijusov, najavio i meteorolog Nedim Sladić.

Novi toplotni talas

“Budući da će naredni period ispuniti kriterij prema kojem će prosječne dnevne temperature zraka najmanje pet dana zaredom odstupati za 5 i više stepeni od prosjeka, možemo konstatovati da slijedi novi toplotni val u našem regionu. Prema trenutnim prognoznim modelima trajao bi najmanje jednu sedmicu, a signali su jednoglasni za natprosječne temperature zraka do 5. avgusta”, naveo je Sladić.

Vazdušna masa iz Afrike

Prema njegovim riječima, vazdušna masa porijeklom sa sjevera Afrike najprije će zahvatiti zapadni i sjeverozapadni dio Evrope, prije nego što se premjesti nad centralnu Evropu i Balkan.

“Važan faktor u cijeloj priči bit će nedostatak površinske vlage, koji može značajno izmijeniti karakteristike same zračne mase pa bi izraženiji osjećaj sparine tokom dana uglavnom trebao izostati. S obzirom na isušeno tlo, u narednom periodu obratiti pažnju na odnos prema prirodi jer će rizik od nastanka šumskih požara sve više rasti”, naveo je Sladić na Facebooku.

Temperature mora

Meteorolog se osvrnuo i na očekivane temperature mora u narednom periodu.

“Temperature mora u daljem porastu pa početkom augusta nemojte se iznenaditi ukoliko vam more bude neugodno toplo za kupanje”, istakao je Sladić.