Žohari u stanovima i zgradama predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, a stručnjaci savjetuju kako spriječiti njihovu pojavu.

Pojava žohara u stanovima i zgradama može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, stručnjaci savjetuju kako spriječiti najezdu

Povodom sve učestalijih upita građana o pojavi žohara u stanovima, kućama i drugim objektima, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da prisustvo ovih insekata nije samo estetski ili higijenski problem, nego može predstavljati i značajan javnozdravstveni rizik.

Žohari se najčešće kreću kroz kanalizacione sisteme, prostorije za odlaganje otpada, podrume i druga nehigijenska mjesta, nakon čega mogu mehanički prenositi različite uzročnike zaraznih bolesti te kontaminirati hranu, kuhinjske površine, posuđe i druge predmete s kojima ljudi svakodnevno dolaze u kontakt. Njihovi ostaci, izlučevine i dijelovi tijela mogu izazvati ili pogoršati alergijske reakcije i respiratorne tegobe, posebno kod djece, starijih osoba i osoba koje boluju od astme ili drugih hroničnih bolesti disajnog sistema.

Kako navode iz Instituta, prvi znakovi najezde (infestacije) mogu biti učestalo uočavanje živih ili uginulih žohara, naročito tokom noći, njihovo prisustvo u kuhinji, kupatilu, podrumima, ostavama ili prostorima za odlaganje otpada, pojava karakterističnog neugodnog mirisa, tragova izmeta i ostataka presvlačenja, kao i ponovno pojavljivanje žohara ubrzo nakon pojedinačnog tretmana. Ukoliko se žohari primjećuju i tokom dana, to može ukazivati na već razvijenu najezdu ili nedostatak prostora u kojem se mogu skrivati.

Održavanje higijene i zajedničko djelovanje ključ su uspješnog suzbijanja

Stručnjaci ističu da se pojava žohara može značajno smanjiti dosljednim provođenjem preventivnih mjera. Hranu je potrebno čuvati u dobro zatvorenim posudama, ne ostavljati ostatke hrane, mrvice i prljavo posuđe preko noći, a posebno se preporučuje da se tokom noći ne ostavljaju otvorene posude s hranom za kućne ljubimce, koje predstavljaju čest izvor hrane za žohare.

Važno je redovno čistiti prostor ispod i iza kuhinjskih uređaja, održavati čistim podrume, ostave, hodnike i druge zajedničke prostorije, uklanjati nepotrebne kartonske kutije i predmete koji mogu poslužiti kao skrovište, redovno prazniti kante za otpad te održavati urednim prostore za odlaganje komunalnog otpada.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti uklanjanju vlage, sanaciji curenja vode iz slavina, odvoda i cijevi, redovnom čišćenju odvoda i sifona, kao i zatvaranju pukotina u zidovima, podovima i oko instalacija kroz koje se žohari mogu nesmetano kretati.

Kada se žohari pojave u više stanova ili zajedničkim prostorijama zgrade, tretiranje samo jednog stana u pravilu neće trajno riješiti problem, navode stručnjaci. Ovi insekti lako prelaze iz jednog prostora u drugi kroz instalacione kanale, ventilacione otvore, pukotine i kanalizacione sisteme, zbog čega je neophodno uključiti upravitelja zgrade i predstavnike etažnih vlasnika kako bi se utvrdio obim problema i organizirao koordiniran tretman.

Posebno je važno da se tretman svih zahvaćenih i međusobno povezanih prostora provede istovremeno ili u što kraćem vremenskom periodu, jer izvođenje dezinsekcije u različitim terminima značajno smanjuje njenu efikasnost. Nakon tretmana potrebno je nastaviti s održavanjem higijene, uklanjanjem uzroka koji pogoduju razmnožavanju žohara te, prema procjeni stručnog izvođača, izvršiti kontrolu uspješnosti i po potrebi ponoviti postupak.

Pravilna dezinsekcija i odgovorno postupanje daju najbolje rezultate

Institut upozorava da sredstva za uništavanje žohara treba koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača ili ovlaštenog izvođača dezinsekcije. Ne preporučuje se miješanje različitih preparata, korištenje većih količina od propisanih, nanošenje insekticida na površine na kojima se priprema ili čuva hrana niti postavljanje preparata na mjesta dostupna djeci i kućnim ljubimcima. Nakon tretmana prostor treba koristiti isključivo u skladu s uputama stručnog izvođača ili proizvođača preparata.

Građani bi trebali izbjegavati i najčešće greške koje otežavaju suzbijanje žohara. Ne treba koristiti neregistrovana ili nepoznata sredstva, premještati namještaj, otpad ili druge predmete iz zaraženih prostorija u zajedničke dijelove zgrade, uklanjati ili zatvarati mamce i gelove koje je postavio stručni izvođač niti prekidati tretman čim se broj žohara privremeno smanji, jer se na taj način problem najčešće samo odgađa.

Za pojavu žohara unutar pojedinačnog stana odgovoran je vlasnik ili korisnik prostora, dok je za zajedničke dijelove stambene zgrade potrebno obavijestiti upravitelja zgrade i predstavnika etažnih vlasnika.

U slučajevima kada se problem odnosi na javne površine, kanalizacionu infrastrukturu ili prostore za odlaganje otpada, potrebno je kontaktirati nadležnu gradsku ili općinsku službu, odnosno komunalno preduzeće.

Za objekte u kojima se proizvodi, priprema ili poslužuje hrana, kao i za zdravstvene, obrazovne, socijalne i ugostiteljske ustanove, odgovornost za provođenje propisanih higijenskih i preventivnih mjera snose vlasnici ili korisnici objekata, dok se u slučaju sumnje da se te mjere ne provode građani mogu obratiti nadležnoj sanitarnoj inspekciji.

U Institutu za zdravlje i sigurnost hrane navode da pravovremeno prijavljivanje problema, zajedničko djelovanje svih korisnika objekta, održavanje visokog nivoa higijene, uklanjanje izvora hrane i vode te stručno i koordinirano provođenje dezinsekcije predstavljaju najefikasniji način dugoročnog suzbijanja žohara i sprečavanja njihove ponovne pojave.