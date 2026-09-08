Tragedija u Tuzli: Vatrogasac preminuo nakon gašenja požara

Vatrogasac iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla preminuo je nakon intervencije, potvrđeno je za RTV Slon.
Naime, vatrogasac je poslije intervencije u tuzlanskom naselju Grabovica preminuo, a kako se nezvanično saznaje, uzrok je najvjerovatnije infarkt.
Nakon intervencije na gašenju šumskog požara, vatrogscu je pozlilo, a uprkos ukazanoj pomoći, preminuo je.
Požar na nekoliko lokacija u TK
Požari su prethodnih dana bili aktivni na nekoliko lokacija u Tuzlanskom kantonu.
Požar koji je prethodnih dana zahvatio šumsko područje na Husinu kod Tuzle aktivan je i danas, a vatra se približava naseljenom području i privrednim objektima u ulici Zvonka Cerića.
Vatrogasci su proteklih dana više puta intervenisali na području Husina gaseći požare. Dodatni problem predstavlja činjenica da se radi o dijelovima terena kojima je otežan pristup vatrogasnim vozilima i ekipama.