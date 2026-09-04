Izbori 2026: Mogu li skeneri i biometrija stati u kraj izbornim krađama?

Kampanja za predstojeće opšte izbore u BiH, koji se održavaju 4. oktobra, počinje danas, a stranke su upozorene da poštuju Izborni zakon BiH i ne koriste govor mržnje, jer u suprotnom slijede novčane kazne, uklanjanje kandidata sa liste ili poništavanje ovjere političkog subjekta.

Kampanja će trajati do 3. oktobra do sedam časova ujutro, i tada na snagu stupa izborna šutnja koja traje do zatvaranja birališta u nedjelju, 4. oktobra, u 19 časova.

Iz Centralne izborne komisije BiH uputili su apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima, podsjećajući da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Medije su podsjetili da su obavezni osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba pola u svim javnim i medijskim nastupima.

“Nadležni opštinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala”, navode u CIK-u.

Partije mogu potrošiti 30 feninga po biraču

Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisano je i koliko političke partije, stranke ili koalicije mogu potrošiti. Za izbor članova Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Narodne skupštine Republike Srpske limit iznosi 30 feninga po biraču. Ovaj limit važi i za izbor predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske, dok za izbore za kantonalne skupštine limit je 20 feninga po biraču. Političke partije u obavezi su i da imaju poseban račun za finansiranje kampanje i sredstva namijenjena kampanji moraju biti uplaćena na njega i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Šta se bira na izborima?

Na izborima u oktobru biraju se članovi Predsjedništva BiH, predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske. Kada je riječ o parlamentima, birači će birati poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i kantonalnim skupštinama.

Pravo glasa na izborima, zaključno sa 20. avgustom ove godine, ima 3.408.517 birača i oni će svoje pravo iskoristiti na nekom od 5.200 biračkih mjesta. Svako od tih biračkih mjesta imaće svog predsjednika biračkog odbora i zamjenika predsjednika biračkog odbore koje bira CIK. Osim toga, za izbore će biti angažovano i više od 5.000 operatera, koji će biti zaduženi za to da nove tehnologije ispravno funkcionišu na dan izbora.

Šta podrazumijevaju nove tehnologije?

Kada je riječ o novim tehnologijama, one će prvi put biti korištene na izborima u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić stavljaće se u skener koji će praktično biti i brojač glasova.

Uoči početka izborne kampanje organizovana je i konferencija “Šta možemo očekivati od izbora 2026. godine: Nove tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja”, koju su organizovali Misija OEBS-a u BiH i “Civil Society BiH”.

Rik Holtzaple, šef Misije OEBS-a u BiH, rekao je da će ovo biti prvi izbori na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata.

“Tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore. Ono zavisi od načina na koji se izbori sprovode i posmatraju, ali i od toga kako se njima izvještava i kako se izborni proces objašnjava građanima”, rekao je Holtzaple.

Moguće gužbe na biralištima

Na konferenciji je bilo govora i o mogućim gužvama na biračkim mjestima s obzirom na to da je glasanje znatno drugačije nego ranije. Primjera radi, sada će kandidatske liste na kojima se nekada glasalo biti samo informativne, a birači će na posebnom listiću umjesto glasanja sa X bojiti kružić ispred imena političke partije i kružiće ispred brojeva koji će praktično biti imena kandidata. U Republici Srpskoj to znači da će birači dobiti šest glasačkih listića, a u Federaciji BiH čak sedam.

“Gužve su postojale i ranije, ali se nadam da neće demotivisati građane da glasaju. Ukoliko dođe do prekida glasanja, vrijeme glasanja biće produženo kako bi svi birači mogli ostvariti svoje pravo”, rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije BiH.

Srđan Blagovčanin ispred “Transparency Internationala BiH” rekao je da je izborna kampanja u BiH počela mnogo ranije i da se ogleda kroz zloupotrebu javnih resursa podsjećajući na jednokratne isplate iz budžeta različitim kategorijama stanovništva.

“Uvođenje novih izbornih tehnologija je značajan iskorak i najveća reforma izbornog procesa od prvih poslijeratnih izbora prije tri decenije. Ipak, od tehnoloških rješenja ne treba očekivati da mogu riješiti sve probleme koji postoje u izbornom sistemu”, rekao je Blagovčanin.

IZVOR:NEZAVISNE