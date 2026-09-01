UKC Tuzla zapošljava 80 medicinskih sestara i tehničara na neodređeno vrijeme

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisala je javni oglas za prijem ukupno 80 zdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Oglas se odnosi na zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara sa završenom srednjom stručnom spremom.

Riječ je o prijemu 80 izvršilaca na radno mjesto medicinska sestra/tehničar, čime se otvara mogućnost stalnog zaposlenja za značajan broj zdravstvenih radnika.

Detaljan opis poslova, uslovi koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, rokovi i način podnošenja prijava navedeni su u javnom oglasu UKC-a Tuzla.

Kompletan oglas zainteresovani kandidati mogu pronaći na linku.