Probijen tunel Kvanj, jedan od značajnih objekata na trasi Koridora Vc

Kod mjesta Hodbina, južno od Mostara, održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi Koridora Vc, kojoj su nazočili predsjednik Vlade FBiH Nermin Nikšić, federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić.

Probijanje dvocijevnog tunela Kvanj, čija je desna cijev duga 2.645, a lijeva 2.720 metara, počelo je krajem listopada 2025. godine, a planirano je da tunel bude u potpunosti završen do kraja 2027. godine.

Izgradnju poddionice izvodi konzorcij koji čine kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), azerbejdžanski Azvirt i domaća tvrtka Hering d.d. Široki Brijeg.

Projekt je vrijedan preko 125 milijuna KM, a iako je priprema u vidu potrage za izvođačem trajala pet godina, na ceremoniji je istaknuto kako je na koncu ipak bilo riječ o primjeru efikasne izvedbe radova.

– Ovo je četvrti ovakav objekt na čijem sam probijanju bio prisutan tijekom dva mandata, nakon tunela 1. mart, 25. novembar i Bosna. I svaki se put čovjek osjeća uzbuđeno kad vidi da je svakim kilometrom, svakim novim mostom, svakim novi tunelom bliže povezivanju sjevera i juga zemlje modernim prometnicama – izjavio je premijer Nikšić.

Naglasio je kako Vlada FBiH “lakše rješava fizičke nego administrativne i političke prepreke”, navodeći kao primjer višemjesečno nastojanje da se riješi pitanje državne, neperspektivne vojne imovine, što je, kako je kazao, otežano “zbog toga što imamo člana Predsjedništva koji očito ima problem što Vlada ne razmišlja kao on”.

– Naravno da ćemo mi učiniti sve da nastavimo s izgradnjom autoputa i rješavanjem tih administrativnih prepreka, da ne pravimo izolirane cjeline, nego cjeline na autocesti kojima ćemo se povezivati. Da dobijemo koridor Vc kako bi sjever i jug zemlje postali povezani, kako bi se povezali dalje sa Hrvatskom, s Europskom unijom, što opet otvara prostor za lakši protok turista, ljudi, robe, kapitala, dolazak novih investicija, jer danas je komunikacija sve – naglasio je Nikšić.

Direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić naglasio je da na izvedbu projekata ovog javnog poduzeća utječe mnogo detalja.

– Mi smo u potpunosti u vlasništvu Vlade Federacije BiH i kao takvi djelujemo. Da bismo pokazali puninu svoga rada, moramo imati jedan sinkroniziran ambijent u kojem imate podršku svih čimbenika. Nažalost, mnogi su nas svakodnevno opstruirali – naglasio je Lasić, izrazivši nadu da će prolaskom predizbornog vremena doći povoljniji period za ovakve kapitalne projekte.

– Tunel Kvanj je vrlo značajan infrastrukturni projekt u Hercegovini s kojim se spuštamo u mostarsku kotlinu. Da nije bilo opstrukcija, već bi u velikoj mjeri imali uređeniju situaciju na terenu. Međutim, ne predajemo se, nastavljamo dalje. Nadamo se da ćemo imati podršku europskih partnera oko financiranja, da ćemo se što prije stabilizirati i krenuti jako kao što smo krenuli na početku mandata – zaključio je Lasić.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić podsjetila je da je izbor izvođača trajao pet godina, ali da se ovaj projekt pokazao kao primjer efikasne realizacije radova na terenu.

– Izgradnja koridora Vc nije projekt za jednu vladu, ni za jednu tvrtku. To je generacijski projekt, a trenutno, za Vladu Federacije, najvažniji strateški infrastrukturni projekt. I naša je dužnost da damo maksimalan doprinos njegovoj realizaciji. Zato je svaki novi kilometar razlog za zadovoljstvo i obveza da nastavimo dalje – izjavila je Katić.

Dodala je da se spomenute opstrukcije pri izgradnji Koridora Vc najviše očitovale na primjerima dionica Mostar sjever – Mostar Jug i Mostar Jug – Konjic.

– Pored toga, svjesni smo i negativnih učinaka inflacije, nedostatka operative i radne snage, što sve zajedno utječe na cijenu izgradnje ovako složenih i skupih projekata. Bez obzira na to, mi imamo veliku odgovornost prema ljudima ove zemlje koji su nam dali povjerenje, ali i prema međunarodnim financijskim partnerima koji godinama s nama sudjeluju u tome – naglasila je.

Katić je posebno istaknula zahvalu Europskoj investicijskoj banci, Europskoj banci za obnovu i razvoj te delegaciji Europske unije.

Poručila je kako se “infrastruktura gradi za nas, ali i za generacije koje dolaze te javni interes u tom pogledu nema alternativu”. Ministrica je istaknula kako je za pravodobnu realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata potreban maksimalan angažman svih nadležnih institucija i sudionika u njihovoj provedbi.

– Samo tako ćemo doprinijeti snažnom ekonomskom razvoju koji nije moguć bez moderne prometne infrastrukture – poručila je ministrica.

Svečanosti su između ostalih nazočili i predsjedatelj Doma naroda PSBiH Dragan Čović, kao i brojni drugi uzvanici sa svih razina vlasti.

Fena/federalna.ba