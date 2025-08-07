Trumpove carine stupile na snagu: Firme iz BiH od danas plaćaju 30 posto na izvoz

Od ponoći su na snagu stupile nove carinske mjere Sjedinjenih Američkih Država, koje je predsjednik Donald Trump najavio početkom jula. Time je otvoreno novo poglavlje u globalnim trgovinskim tenzijama, a među pogođenim državama našla se i Bosna i Hercegovina.

Trump je uoči stupanja mjera na snagu poručio na društvenim mrežama:

“Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada se slivaju u SAD.”

Prema odluci američke administracije, izvoz iz BiH sada se carini po stopi od 30%, što posebno pogađa namjensku industriju, metalski sektor i proizvodnju auto-dijelova.

Srbija je pogođena još strožom mjerom – carinom od 35%, dok su Hrvatska i Sjeverna Makedonija, kao zemlje EU i njeni partneri, prošle znatno bolje sa stopom od 15%. Kosovo i Crna Gora će plaćati carinu od 10%.

Odluka dolazi uprkos višesedmičnim diplomatskim pokušajima da se izbjegne zaoštravanje odnosa. Trump je još 7. jula poslao pismo Predsjedništvu BiH u kojem je tvrdio da carine “nisu kazna”, već korak ka “ravnoteži u trgovini koja dosad nije bila obostrana”.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, trgovinska razmjena s Amerikom čini svega 1% ukupnog vanjskotrgovinskog prometa BiH. Ipak, pogođeni sektori osjećat će direktne posljedice. Tokom 2024. godine BiH je u SAD izvezla robu vrijednu 234,5 miliona KM, od čega se 135 miliona odnosi na namjensku industriju. Slijede metalni i elektro proizvodi s više od 50 miliona KM, te hemijska industrija s oko 15 miliona.

Vojna oprema, koja je dosad bila carinjena po stopi od 12%, sada će se suočiti s čak 35% carine, što će snažno pogoditi ključne izvoznike iz BiH.

Ekonomski analitičari upozoravaju da će povećanje carina podići troškove poslovanja, koje će firme vjerovatno prebaciti na krajnje potrošače. To bi moglo dodatno usporiti međunarodnu trgovinu i uticati na cijene proizvoda.

Europska unija je nakon pregovora postigla dogovor s Washingtonom kojim su carine ograničene na 15%. Ipak, Trump je najavio nova povećanja – Kanada će plaćati 35%, dok je Indiji uvedena carina od 50%, koja stupa na snagu 27. augusta ukoliko ne prestane s uvozom ruske nafte.

Američki predsjednik zaprijetio je i uvođenjem 100% carine na sve čipove proizvedene van SAD-a. Kompanije koje najave preseljenje proizvodnje u SAD mogle bi izbjeći ovu mjeru.