Na području Bijeljine i Zvornika spriječeno krijumčarenje veće količine kompjuterske opreme i tekstilne robe

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju poduzimajući mjere i radnje u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, odnosno otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela kažnjivih po Krivičnom zakonu BiH, u tri odvojena događaja na području Bijeljine i Zvornika spriječili su krijumčarenje veće količine kompjuterske opreme i tekstilne robe.

Krijumčarena roba je otkrivena prilikom kontrole putničkih motornih vozila, nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

O navedenim događajima su obaviješteni dežurni tužioci Tužilaštva BiH, prema čijim su uputama poduzete daljnje mjere i radnje. Osobe koje su krijumčarile robu su ispitane u svojstvu osumnjičenih, a navedena krijumčarena roba, kao i druge činjenice koje mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku protiv izvršioca su privremeno oduzeti prema naredbama Suda BiH.

Granična policija BiH nastavlja ulagati sve svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu državne granice i odlučna je poduzimati sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno, tako i u saradnji s drugim agencijama za sprovođenje zakona, a sve u cilju stvaranja sigurnog okruženja za sve građane u BiH.

