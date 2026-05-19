Objavljene cijene kurbana za 2026. godinu

Cijene kurbana 2026 u Bosni i Hercegovini već su objavljene, a prema podacima Islamske zajednice BiH, humanitarnih organizacija i međunarodnih projekata, ovogodišnji iznosi uglavnom su ostali na nivou prošlogodišnjih, uz minimalna povećanja.

Prema informacijama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, cijena kurbana u organizaciji Islamske zajednice ove godine iznosi 600 KM.

Voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice BiH Bilal Memišević pojasnio je da Islamska zajednica ne određuje tržišnu cijenu kurbana, nego cijenu za vjernike koji žele da njihov kurban bude realizovan u organizaciji Islamske zajednice.

Naglasio je da će mnogi građani kurban moći pronaći jeftinije ili skuplje na tržištu, zavisno od vrste stoke, težine i mjesta kupovine. Iz Islamske zajednice navode da su cijene formirane nakon analiza tržišta i konsultacija sa domaćim uzgajivačima.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba zadržala je prošlogodišnju cijenu od 500 KM, odnosno 256 eura ili 300 dolara. Iz ove organizacije navode da će kurbansko meso biti podijeljeno socijalno ugroženim porodicama, javnim kuhinjama i humanitarnim organizacijama širom BiH.

Značajno niže cijene nude međunarodne humanitarne organizacije koje kurbane realizuju u siromašnijim zemljama Afrike i Azije. Tako Islamic Relief BiH ove godine nudi više kategorija kurbana, pa cijene zavise od države u kojoj se projekat realizuje. Najniža cijena iznosi 180 KM za zemlje poput Kenije, Malija i Bangladeša, dok kurban za Gazu košta 540 KM, a za Siriju 680 KM.

Iz Islamic Reliefa navode da su prošle godine, zahvaljujući donatorima iz BiH, podijelili više od 16 hiljada kurbana u 16 zemalja svijeta.

U Njemačkoj je Islamska zajednica Bošnjaka za 2026. godinu odredila cijenu kurbana od 310 eura, dok u Sjedinjenim Američkim Državama kurban košta 360 dolara.

Prema takvimu Islamske zajednice BiH, prvi dan Kurban-bajrama ove godine je 27. maja.