U albanskim breskvama na tržištu BiH pronađen klorpirifos: Upozoreno na zdravstveni rizik

U breskvama porjeklom iz Albanije, uzorkovanim na tržištu Bosne i Hercegovine utvrđena je prisutnost aktivne tvari klorpirifos koja nije u skladu s Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Breskve ovogodišnje berbe

Riječ je o breskvama II klase, ovogodišnje berbe, a kako su naveli iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, rizična vrijednost nedozvoljene aktivne materije, otkrivena je u sklopu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu

“Konzumacija breskve s utvrđenom vrijednošću klorpirifosa kod djece bi značajno premašila akutnu referentu dozu, što predstavlja visok rizik za zdravlje“, pojasnili su.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima. Aktivna tvar klorpirifos ne nalazi se na Popisu aktivnih materija dopuštenih za uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini, što znači da njena upotreba u fitofarmaceutskim sredstvima nije dopuštena.

Reagiralo Udruženje poljoprivrednika

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija da pojačaju kontrole na granicama, navodeći da ovo nije prvi slučaj da se prehrambeni proizvodi koji nisu za konzumaciju nađu na bh. tržištu.

“Zahtijevamo da se ovakvi i slični slučajevi zaustavljaju na samoj granici. Pitamo se šta radi fitosanitarna inspekcija na granicama”, navode u saopćenju, dodavši da domaći proizvođači često prolaze kroz rigorozne kontrole prilikom izvoza, dok se istovremeno uvozna roba nerijetko plasira bez adekvatne provjere, čime se dodatno ugrožava domaća poljoprivredna proizvodnja.