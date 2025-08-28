Četvrtak, 28 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

OGUS 2025 završava 02. septembra, odličnom pozorišnom predstavom “Nije bila peta, bila je deveta”

By admin
0
34

Ovogodišnja kulurna mnifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti, završava 02. septembra, od 19 sati, odličnom pozorišnom predstavom u izvedbi glumaca narodnog pozorišta Tuzla “Nije bila peta, bila je deveta”.

Riječ je o duhovitoj i mračnoj komediji strasti, manipulacije i nepredvidivih obrta koju potpisuje autor Aldo Nicolaj, dok režiju potpisuje Midhat Kušljugić.

U ovoj uzbudljivoj priči o ljubavi, prevari i smrtonosnoj igri moći, glavnu ulogu igra Eva – inteligentna, šarmantna i opasno proračunata žena, zarobljena u braku s dosadnim i konzervativnim Marijom. Žudeći za uzbuđenjem, Eva započinje strasnu aferu s Brunom, mlađim ljubavnikom, ali tu nije kraj njenim planovima. Želeći da se zauvijek riješi muža, pokušava da manipuliše Brunom kako bi ostvarila svoj cilj.
Ulaz je slobodan.

Prethodni članak
Lažni lijekovi na internetu: Koliko su ovakve prevare prisutne u BiH
Naredni članak
U albanskim breskvama na tržištu BiH pronađen klorpirifos: Upozoreno na zdravstveni rizik
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a