OGUS 2025 završava 02. septembra, odličnom pozorišnom predstavom “Nije bila peta, bila je deveta”

Ovogodišnja kulurna mnifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti, završava 02. septembra, od 19 sati, odličnom pozorišnom predstavom u izvedbi glumaca narodnog pozorišta Tuzla “Nije bila peta, bila je deveta”.



Riječ je o duhovitoj i mračnoj komediji strasti, manipulacije i nepredvidivih obrta koju potpisuje autor Aldo Nicolaj, dok režiju potpisuje Midhat Kušljugić.



U ovoj uzbudljivoj priči o ljubavi, prevari i smrtonosnoj igri moći, glavnu ulogu igra Eva – inteligentna, šarmantna i opasno proračunata žena, zarobljena u braku s dosadnim i konzervativnim Marijom. Žudeći za uzbuđenjem, Eva započinje strasnu aferu s Brunom, mlađim ljubavnikom, ali tu nije kraj njenim planovima. Želeći da se zauvijek riješi muža, pokušava da manipuliše Brunom kako bi ostvarila svoj cilj.

Ulaz je slobodan.