U FBiH sve manje stanovnika: Za pola godine 2.408 više umrlih nego rođenih

U Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci 2026. umrlo 2.408 osoba više nego što je rođeno. Pozitivan priraštaj u junu imala samo dva kantona.

Demografski podaci za juni pokazuju da je u većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine broj umrlih ponovo bio veći od broja rođenih. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, tokom tog mjeseca evidentirane su 1.482 živorođene bebe i 1.707 umrlih osoba, što je rezultiralo negativnim prirodnim priraštajem od 225 stanovnika.

Od deset kantona u Federaciji BiH, pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je samo u dva. Zapadnohercegovački kanton imao je 88 živorođenih i 51 umrlu osobu, pa je broj rođenih bio za 37 veći od broja umrlih. Pozitivan rezultat imao je i Kanton Sarajevo, gdje je evidentirano 360 živorođenih i 345 umrlih, odnosno 15 više rođenih nego umrlih.

U ostalih osam kantona nastavljen je negativan demografski trend. Najveća razlika zabilježena je u Srednjobosanskom kantonu – na 149 živorođenih bilo je 227 umrlih, što predstavlja prirodni pad od 78 osoba.

Po veličini negativnog prirodnog priraštaja slijedi Tuzlanski kanton, gdje je broj umrlih bio za 52 veći od broja rođenih, dok je u Zeničko-dobojskom kantonu ta razlika iznosila 51 osobu.

Za pola godine 2.408 više umrlih nego rođenih

Podaci za period od početka januara do kraja juna dodatno pokazuju razmjere prirodnog pada stanovništva. U prvih šest mjeseci 2026. godine u Federaciji BiH registrirana su ukupno 7.392 živorođena, dok je u istom periodu umrlo 9.800 osoba.

To znači da je samo na osnovu odnosa rođenih i umrlih Federacija BiH za pola godine zabilježila negativnu razliku od 2.408 stanovnika.

Najveći mjesečni prirodni pad od početka godine evidentiran je u januaru, kada je broj umrlih premašio broj rođenih za 600. S druge strane, junska razlika od 225 osoba bila je najmanja zabilježena tokom prvih šest mjeseci 2026. godine.

Statistika za juni obuhvata i podatke o brakovima i razvodima. Tokom tog mjeseca na području Federacije BiH zaključeno je 1.076 brakova, dok je evidentirano 86 razvoda.