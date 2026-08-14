Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta 2026. godine, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta.

Kandidati će prijave za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli moći predati od 18. do 28. augusta 2026. godine.

Prijava se podnosi studentskoj službi fakulteta ili Akademije na koju se kandidat želi upisati, a dokumentacija se može dostaviti i preporučenom poštom. U prijavi je potrebno jasno navesti izabrani fakultet, Akademiju i studijski program.

Podaci o raspoloživim mjestima nakon prvog upisnog roka bit će dostupni na zvaničnoj stranici Univerziteta, internet stranicama fakulteta i Akademije, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Kandidati bi prije prijave trebali provjeriti da li na željenom studijskom programu ima slobodnih mjesta i da li je za upis potrebno polagati prijemni ispit.

Privremene rang-liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra 2026. godine.