Vlada Federacije BiH i Ministarstvo rješavaju krizu u RMU Zenica, životi rudara su prioritet, a sredstva za plate su osigurana

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da su sredstva za isplatu zaostalih plata za uposlenike Rudnika mrkog uglja Zenica osigurana. Iz Ministarstva navode da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rješava i najteže izazove, vođena principom da je svaki čovjek bitan i da je svako radno mjesto vrijednost.

– Dostojanstvo svakog radnika u Bosni i Hercegovini naš je najvažniji prioritet. Ministarstvo je, u saradnji s Vladom Federacije BiH i drugim institucijama, osiguralo projektna sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 160 miliona KM. Po očekivanoj operativnoj aktivaciji sredstava u narednim danima, uslijedit će isplata oko tri miliona KM za pokriće zaostalih plata rudarima RMU Zenica. Iako u RMU Zenica većina radnika od aprila nije redovno radno angažirana i proizvodnje uglja nema, Vlada ne okreće glavu od njihovih problema. Naša je dužnost da brinemo o ljudima koji poštenim radom osiguravaju egzistenciju svojoj porodici, a naročito o rudarima čiji je hljeb posebno težak zaraditi – navedeno jeu saopćenju Ministarstva.

Također iz Ministarstva pojašnjavaju da je od pokretanja procesa zatvaranja RMU Zenica osigurano ukupno 18,47 miliona KM, te da je oko 15 miliona KM usmjereno na plate, topli obrok i druga prava radnika, 3,1 milion KM na uvezivanje staža, a približno 397 hiljada KM na repromaterijal. Dodaju da je u proteklih 26 mjeseci, u saradnji s Elektroprivredom BiH i Rudnikom uglja Kreka, osigurano više od 11 miliona KM isključivo za plate zeničkim rudarima.

– Životi i zdravlje rudara su apsolutni prioritet. Prema informacijama Sindikata, devet rudara je zbog narušenog zdravlja već moralo napustiti jamske prostorije pogona Raspotočje, dok ih se devet još nalazi u jami. Zbog neposrednog rizika po njihove živote, pozivamo radnike da bez odlaganja napuste jamu, a Sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska – navode iz Ministarstva.

Ističu da, prema članu 50. Zakona o rudarstvu Federacije BiH, štrajk u objektima ugroženim metanom nije dopušten iz sigurnosnih razloga.

– Boravak u metanskoj jami ne može biti prihvatljiv način sindikalnog pritiska, jer se time direktno ugrožavaju životi ljudi. Prava radnika nisu sporna i nastavit ćemo ih štititi, ali očekujemo doprinos smirivanju situacije i sigurnom izlasku radnika. Federalno ministarstvo nije poslodavac radnicima RMU Zenica niti upravlja jamskim prostorijama. Naš zadatak je sistemsko rješavanje problema i mi ga ispunjavamo. Proces pravedne tranzicije je složen, ali nijedan radnik neće biti ostavljen bez podrške. Kroz zbrinjavanje, prekvalifikaciju ili uvezivanje staža, Vlada će osigurati socijalno pravednu i odgovornu tranziciju – saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.