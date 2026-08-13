Neprijavljena roba prolazila granicu: Hrvatski carinici pod istragom

USKOK je podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih carinika i preduzetnika iz BiH zbog sumnje da su omogućavali unos neprijavljene robe preko granice u Hrvatsku. Preduzetnik je na taj način, prema optužnici, stekao protivpravnu korist od najmanje 6.700 evra.

Optužnica je pred Županijskim sudom u Splitu podignuta protiv 41-godišnjeg i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina, kojima se stavlja na teret zloupotreba položaja i ovlaštenja, te protiv preduzetnika (40) iz BiH za podsticanje na to krivično djelo, prenose hrvatski mediji.

Prema ranijim navodima USKOK-a, postoji osnovana sumnja da su dvojica carinika od 24. januara do 26. marta 2021. godine na Graničnom prelazu Strmica omogućavala vlasniku jednog preduzeća iz BiH da u Hrvatsku uvozi veće količine opreme za centralno grijanje nego što je prijavljivao, bez plaćanja potrebnih carinskih i poreskih davanja.

Dogovarali kada će vozila preduzetnika iz BiH doći na prelaz

Carinici su se, kako se sumnja, s preduzetnikom dogovarali kada će njegova vozila stići na granični prelaz. Iako bi vaganjem utvrdili da se u vozilima nalazi više robe nego što je navedeno u carinskim deklaracijama, nisu kontrolisali stvarnu količinu i vrijednost tereta. Umjesto toga, u informacioni sistem Carinske uprave unosili su podatke iz deklaracija i propuštali vozila.

Na taj način preduzetniku je omogućeno da neprijavljenu i neocarinjenu opremu uveze u Hrvatsku i ugradi je kod većeg broja kupaca. USKOK procjenjuje da mu je time pribavljena protivpravna imovinska korist od najmanje 6.701,10 evra, naveli su iz USKOK-a.