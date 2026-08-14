OGUS 2026. Održana promocija knjige „Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini”, autora Mirzada Bećirovića

U okviru manifestacije “Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026”, u Domu kulture u Srebreniku sinoć je održana promocija knjige „Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini: Od baštine do restitucije“, autora Mirzada Bećirovića.

Ova promocija je i jedan svojevrstan čas historije, prava i kulturne baštine, a knjiga donosi vrijedan pregled razvoja vlasništva nad zemljištem u Bosni i Hercegovini – od historijskog naslijeđa do savremenih pitanja restitucije.

O ovoj knjizi su, pored autora, govorili i uvodničar Esad Dedić i njen promotor dr. Nermin Tursić.

Knjiga je vrijedno istraživanje posvećeno pitanjima kontinuiteta vlasništva nad zemljištem, prvavnim posljedicama agrarnih reformi te savremenim problemima restitucije i zaštite prava vlasništva.