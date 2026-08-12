Večeras nas očekuje prirodni fenomen: Pomračenje Sunca biće vidljivo i u BiH

Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se danas, u srijedu, 12. augusta, i biće vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji i manjem dijelu Portugala, a u BiH i regiji će biti vidljivo djelimično pomračenje Sunca, koje će u BiH, zavisno od lokacije, početi oko 19.27 sati.

Djelimično pomračenje biće vidljivo širom Bosne i Hercegovine, između ostalog u Banjaluci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Brčkom, prema prognozama stranice The Skylive, prenose Nezavisne.

Vrijeme najveće faze pomračenja razlikovaće se u zavisnosti od lokacije.

Koliko će pomračenje trajati u gradovima BiH

Prema podacima servisa Timeanddate, u Banjaluci će trajati oko 35 minuta, u Zenici oko 30, u Tuzli oko 28, a u Sarajevu i Mostaru oko 27 minuta.

Mnoga druga mjesta na sjevernoj hemisferi će tog dana doživjeti djelimično pomračenje Sunca, uključujući djelove sjevernog dijela Sjedinjenih Američkih Država, od Aljaske do Sjeverne Karoline, veći dio

Kanade, veći dio Evrope i zemlje sjeverozapadne Afrike, saopštila je Američka agencija za aeronautiku i svemir (NASA), prenosi Tanjug.

Sunce će zaći tokom pomračenja

Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje pomračenja, u kontinentalnoj Evropi i Africi, Sunce će zaći dok je još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da Sunce nestaje sa horizonta tokom pomračenja.

NASA je najavila da će prenositi potpuno pomračenje Sunca uživo 12. augusta, na https://www.nasa.gov/live.

Pomračenje Sunca ne treba posmatrati golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči.

N1